भीलवाड़ा पंचायत चुनाव 2026: 9 पंचायत समितियों में 62.98% मतदान, बिजौलियां टॉप पर; 20 नवंबर को आएगा फैसला

वार्ड 10 मांडल में तीन दशक पुराने राजनीतिक दबदबे की परीक्षा है। कोटड़ी के डीडवानिया परिवार की तीसरी पीढ़ी से सत्यप्रकाश डीडवानिया कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। उनके दादा और चाचा दोनों प्रधान रह चुके हैं। वार्ड 12 मांडल से दिवंगत पूर्व विधायक विजय सिंह के पुत्र दुर्गपाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने उतरे हैं। वार्ड 28 और 30 मांडल में बागियों और पदाधिकारियों की अग्निपरीक्षा है। वार्ड 28 में दरीबा सरपंच प्रीति अहीर के पति रतनलाल अहीर भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं, वार्ड 30 में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कमल सिंह पुरावत ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।