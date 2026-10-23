CA Inter Result 2026: रिजल्ट में छाए जयपुर के होनहार, भूमिका अग्रवाल और अतिशय रितुल पटवा ने हासिल की 21वीं रैंक

CA Intermediate Result 2026: जयपुर: दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गुरुवार को सीए इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर दिया। जयपुर में दोनों ग्रुप की परीक्षा देने वाले 990 विद्यार्थियों में से 210 ने दोनों ग्रुप पास किए। जोधपुर से कुल 591 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जयपुर की भूमिका अग्रवाल और अतिशय रितुल पटवा ने 21वीं, नभ बोहरा ने 25वीं, उदय माहेश्वरी ने 28वीं व 13.21% विद्यार्थी पास देशभर में दोनों ग्रुप की परीक्षा देने वाले 38 हजार 339 अभ्यर्थियों में से 5 हजार 66 उत्तीर्ण हुए। इस तरह दोनों ग्रुप में सफलता का प्रतिशत 13.21 रहा। सफल विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय लगातार और नियमित अध्ययन को दिया। शिवानी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की। वहीं, जोधपुर के हर्षद तापड़िया ने देशभर में 32वीं रैंक हासिल की है।