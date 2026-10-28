महाराष्ट्र: शेयर बाजार में डूबा जमीन का पैसा, तो 21 साल के ब्रोकर ने कर दी बुजुर्ग ‘गुरुजी’ की हत्या

Gondia Murder Case: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में जमीन के सौदे के पैसों को लेकर एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कथित तौर पर शेयर बाजार में पैसे गंवाने के बाद 61 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम अजय शामराव ब्रह्माणकर है। आरोप है कि उसने जमीन के सौदे में मिले 4 लाख रुपये लौटाने से बचने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। गोंदिया की स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से 12 घंटे के भीतर मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।