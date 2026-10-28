मनमोहन सिंह के समय फेसबुक-व्हाट्सऐप पर होती ऐसी सख्ती, तो क्या मोदी यहां तक पहुंच पाते? अभिजीत दीपके का सवाल

Facebook WhatsApp News: सोशल मीडिया आज राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है। नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने से लेकर अपनी छवि बनाने तक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय फेसबुक और व्हाट्सऐप पर वैसी सख्ती होती, जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में इंस्टाग्राम को लेकर हो रही है, तो क्या मोदी आज इस मुकाम तक पहुंच पाते?