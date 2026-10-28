इंस्टाग्राम से पोस्ट हटाने पर भी नहीं थमेगी लोगों की आवाज! अभिजीत दीपके ने सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल

Social Media News: सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम से पोस्ट और अकाउंट हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोगों की परेशानियां और उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। उनके मुताबिक, इंस्टाग्राम सिर्फ अपनी बात कहने का एक जरिया है। लोग वहां जो सवाल उठा रहे हैं, उनकी वजहें सोशल मीडिया से बाहर हैं।