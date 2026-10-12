दिल्ली में अफवाह फैलाने वाले 300 सोशल मीडिया पोस्ट हटाए, प्रदर्शन के बीच पुलिस की सख्ती

दिल्ली पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो या खबर बिना जांचे साझा नहीं करने की सलाह दी है। 11 अक्टूबर की एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया था कि पुराने वीडियो, दूसरे राज्यों की घटनाओं और AI से बनाए गए वीडियो को भी इस तरह शेयर किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच गलतफहमी या तनाव पैदा हो सकता है।