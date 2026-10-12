दिल्ली में प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी के साथ बस में दिखीं नेहा बोरा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

फोटो सोर्स- एक्स ( neha_aisa )
Delhi Protests: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी नेता सोमवार को दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के कई सांसद व नेता बस में सवार नजर आए। लेकिन इस बीच बस में नेहा बोरा की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। नेहा बोरा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी बस में दिखाई दिए। मार्च के दौरान बस में सवार नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।
विपक्ष के इस मार्च की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकने की मांग उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।
दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेहा बोरा का नाम पहले भी सामने आ चुका है। वह छात्र संगठन AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल के दिनों में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उनका नाम चर्चा में रहा था। योगेंद्र यादव भी किसानों और नागरिक मुद्दों से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों के बस में नजर आने की बात चर्चा में है। इस घटनाक्रम ने प्रदर्शन में शामिल चेहरों को लेकर लोगों का ध्यान खींचा है।
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का कार्यक्रम बनाया। विपक्ष की योजना मुख्य न्यायाधीश को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपने की थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने नेताओं से मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
मार्च को देखते हुए दिल्ली के मध्य हिस्से में सुरक्षा बढ़ाई गई और कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए। दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक लगाई गई। इससे आम लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा।
फिलहाल इस मार्च में राजनीतिक नेताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। नेहा बोरा और योगेंद्र यादव का बस में दिखना इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक पहलू है।
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