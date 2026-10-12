दिल्ली में प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी के साथ बस में दिखीं नेहा बोरा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Delhi Protests: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी नेता सोमवार को दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के कई सांसद व नेता बस में सवार नजर आए। लेकिन इस बीच बस में नेहा बोरा की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। नेहा बोरा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी बस में दिखाई दिए। मार्च के दौरान बस में सवार नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।