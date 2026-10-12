INDIA Blocs के प्रोटेस्ट के बीच चुनाव आयोग ने दिल्ली SIR को लेकर जारी किया डाटा, 33 लाख नामों में मिली गड़बड़ी

हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि इनमें से करीब 20 लाख मामलों को अब तक सुलझा लिया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट जारी कर यह जानकारी दी। साथ ही मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा।