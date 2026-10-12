12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJI से मुलाकात की बात गलत, 300 से ज्यादा वकीलों के मार्च पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान

INDIA Bloc Petition: कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वकीलों के मार्च और जंतर-मंतर पर रोक को लेकर अपनी बात रखी। INDIA गठबंधन के आठ नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 12, 2026

Lawyers March Against Gyanesh Kumar

वकीलों के मार्च के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी (फोटो-IANS)

Lawyers March Against Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वकीलों के मार्च को लेकर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि विपक्षी दलों के नेता और 300 से 400 वकील सुप्रीम कोर्ट से कनॉट प्लेस तक गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मुलाकात करने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे मार्च में बड़ी संख्या में चिंतित नागरिक, गुस्से में मौजूद और असंतुष्ट लोग भी शामिल रहे।

सुप्रीम कोर्ट से कनॉट प्लेस तक निकले वकील

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस कदम को CJI से मुलाकात से जोड़ना गलत है। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के वकीलों के साथ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल थे, जो मौजूदा हालात से नाराज और असंतुष्ट हैं। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से कनॉट प्लेस तक गए और फिर वापस लौटे। सिंघवी के मुताबिक, यह कदम अपना विरोध और नाराजगी जाहिर करने के साथ-साथ कानूनी रास्ता अपनाने से जुड़ा है।

जंतर-मंतर को लेकर भी उठाए सवाल

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के सवाल पर सिंघवी ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से नहीं हटाया गया था, तब भी लोगों को वहां जाने से रोका गया था। उनका आरोप है कि इस तरह की रोक के जरिए लोगों को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है।

आठ INDIA गठबंधन नेताओं ने दाखिल की याचिका

साथ ही इंडिया गठबंधन के आठ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एम. ए. बेबी और डी. राजा शामिल हैं।

इंडिया गठबंधन का मार्च

इससे पहले विपक्षी नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च शुरू हो गया था। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के नेता मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि देश भर से लोग यहां आए हैं और दिल्ली ठप हो गई है। हम SIR और 'वोट की चोरी' के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा, असम और बिहार में इसी तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और चुनाव में धांधली की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये पंजाब में भी ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं।

अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, ‘बिना तथ्यों के केवल अराजकता फैलाना जानते हैं विपक्ष के नेता’

ये भी पढ़ें
Anurag Thakur press conference

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

12 Oct 2026 06:14 pm

Published on:

12 Oct 2026 06:14 pm

Hindi News / National News / CJI से मुलाकात की बात गलत, 300 से ज्यादा वकीलों के मार्च पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी साथ, याचिका रजिस्टर

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

‘हम इंसानियत के नाते न्याय मांग रहे हैं’, INDIA ब्लॉक के मार्च के बीच ममता बनर्जी का बयान

Mamata Banerjee protest
राष्ट्रीय

जब ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म पर दंगाइयों से भिड़ गईं थीं इंदिरा गांधी, तीन साल के राजीव भी थे साथ

Indira Gandhi Rajiv Gandhi
राष्ट्रीय

Cauvery Dispute: तमिलनाडु को 11 TMC पानी देने में कर्नाटक को क्यों हो रही परेशानी? अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

Cavery Dispute
राष्ट्रीय

CJI से नहीं मिल पाए राहुल गांधी तो चिराग पासवान ने कसा तंज, बोले- संविधान का पाठ मुख्य न्यायाधीश ने पढ़ाया

Chirag Paswan on rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.