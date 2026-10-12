CJI से मुलाकात की बात गलत, 300 से ज्यादा वकीलों के मार्च पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान

इससे पहले विपक्षी नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च शुरू हो गया था। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के नेता मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि देश भर से लोग यहां आए हैं और दिल्ली ठप हो गई है। हम SIR और 'वोट की चोरी' के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा, असम और बिहार में इसी तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और चुनाव में धांधली की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये पंजाब में भी ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं।