Cauvery Dispute: तमिलनाडु को 11 TMC पानी देने में कर्नाटक को क्यों हो रही परेशानी? अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु ने कर्नाटक से पानी की कमी पूरी करने के लिए 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी जल्द छोड़ने की मांग की है। वहीं, कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इस साल बारिश कम होने और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात के कारण इतनी बड़ी मात्रा में पानी देना मुश्किल है।