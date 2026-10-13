राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर निशाना, बोले- संविधान को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं पाएंगे

Rahul Gandhi: वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास पर मंगलवार को हाई-टी बैठक आयोजित की गई। इसमें INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए जंतर-मंतर एक प्रमुख स्थान रहा है, लेकिन अब सरकार ने वहां लोकतांत्रिक विरोध जताने के विकल्प को सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस फैसले को चुनौती देगा और लोग अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।