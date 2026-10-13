इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस,खरगे बोले- हमारा प्रदर्शन सफल रहा, CEC का मुद्दा गंभीर

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर पर INDIA गठबंधन की 'हाई-टी' मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, पिछले चार दिनों में INDIA गठबंधन की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन्हें राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने बहुत गंभीरता से लिया और उनमें लोगों की समस्याओं को उठाने पर ध्यान दिया गया। आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम कितने सफल रहे।