राहुल गांधी के घर INDIA गठबंधन की हाई टी बैठक, खड़गे-सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेता पहुंचे; जानें किसने क्या कहा

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि रणनीति बनाना एक दिन का काम नहीं है। राहुल गांधी लंबे समय से इन मुद्दों को उठा रहे हैं और अब देशभर में लोग समझ रहे हैं कि किस तरह वोटों की चोरी हो रही है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और जिम्मेदारियों से बचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल उमड़ी भारी जनभागीदारी इसी भावना को दर्शाती है। राहुल गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में जो निर्देश दिए जाएंगे, वे अहम होंगे। उनके मुताबिक, कांग्रेस ही नहीं, बल्कि पूरा देश राहुल गांधी की ओर उम्मीद से देख रहा है।