‘वे कह रहे प्रेग्नेंट थी तो भीड़ में क्यों गई?’, राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाने वाली महिला का एक और बयान

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समर्थक ‘स्मैश पैट्रिआर्की’ यानी पितृसत्ता खत्म करने की बात करते हैं। ऋचा ने सवाल उठाया कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करके पितृसत्ता खत्म की जाएगी? उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उनकी आवाज और मजबूत होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के लोग उनके साथ खड़े हैं।