सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तमिलनाडु TET में 1 लाख शिक्षक फेल! अब नौकरी पर मंडराया खतरा

शिक्षक भर्ती बोर्ड (टीआरबी) के सूत्रों के अनुसार, टेट पेपर-1 में परीक्षा देने वाले 58,902 शिक्षकों में से 47,594 सफल रहे। वहीं, पेपर-2 में शामिल 1,58,617 शिक्षकों में से केवल 60,732 शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। आंकड़ों के अनुसार, पेपर-1 में करीब 80 प्रतिशत सफलता दर रही, जबकि पेपर-2 में 40 प्रतिशत से भी कम अभ्यर्थी सफल हुए।