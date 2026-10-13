लद्दाख की पहचान और भारत की संप्रभुता: सीमा विवाद के बीच अहम क्यों है आधिकारिक मानचित्रण?

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन भारत की ओर से एकतरफा बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता। उन्होंने 28 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी करने के भारत के फैसले का भी विरोध किया। माओ निंग ने दावा किया कि यह कदम अवैध और अमान्य है तथा इससे भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर चीन के दावे में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजिंग का कहना है कि ये क्षेत्र हमेशा से चीन के रहे हैं। भारत ने चीन के इस दावे को खारिज करते हुए लद्दाख पर अपनी स्थिति दोहराई है।