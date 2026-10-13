Digital Arrest Scam : डिजिटल अरेस्ट ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार; दिल्ली पुलिस ने ऐसे बचाए 10 करोड़ रुपए

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने बताया कि शुरुआती जांच में टेलीग्राम हैंडल से जुड़े कुछ संकेत कंबोडिया या दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी अन्य देश से संचालन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी पुष्टि आगे की जांच के बाद ही हो सकेगी। साइबर अपराधी प्रॉक्सी और छद्म पहचान का इस्तेमाल कर अपनी वास्तविक लोकेशन छिपा सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच में अहम सफलता है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, विदेशी हैंडलर्स और ठगी की रकम के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।