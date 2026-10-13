केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता एल. मुरुगन का इस्तीफा, राजयसभा पद भी छोड़ा, खास वजह भी बताई

सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी श्रमिक के पुत्र से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने तक का सफर उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है।