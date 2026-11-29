JMM on Delimitation Bill: परिसीमन बिल को लेकर INDIA गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक सहयोगी दलों से झटके मिल रहे हैं। पहले डीएमके ने बिल का समर्थन करने का फैसला नहीं बदला। इधर अब अब झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी परिसीमन बिल के लिए कुछ शर्ते रख दी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और JMM विधायक बसंत सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन तभी करेगी, जब यह झारखंड और वहां की जनता के हित में होगा। अगर बिल राज्य के खिलाफ हुआ तो पार्टी इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी।