MK Stalin On Delimitation Bill: संसद में सोमवार को पेश होने वाले परिसीमन और संवैधानिक संशोधन विधेयकों से पहले चेन्नई का आलवारपेट स्थित डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का आवास राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया, जहां इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने डीएमके को विधेयक के समर्थन से पीछे हटाने की आखिरी कोशिश की। लेकिन लगभग एक घंटे तक चली बातचीत के बाद भी डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन अपने रुख पर कायम रहे और स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए विधेयक का समर्थन करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है।