ISIS Terror Network: दिल्ली में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के लिए युवाओं को तैयार करने वाले एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उस पर आरोप है कि वह युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर ले जाने और उन्हें भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार करता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन ISIS भारत में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऑनलाइन पहचान का सहारा ले रहा था। इस मामले में दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने आरोपी तौहीद लतीफ सोफी को पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।