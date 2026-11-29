मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दालों की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इस बार अरहर का उत्पादन कम होने की आशंका है। कारोबारियों का अनुमान है कि, कुछ प्रमुख उत्पादक इलाकों में सूखे जैसी स्थिति के कारण अरहर की फसल प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में आने वाली नई फसल की आवक कम होने के डर से कारोबारियों ने दालों का स्टॉक रोकने की प्रवृति पनप रही है। जिससे बाजार में दालों की उपलब्धता घटने और कीमतें बढ़ने का दबाव भी लगातार बढ़ता है। सरकार के पास करीब 38 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है, बावजूद इसके बाजार में दालों की कीमतों में कमी नहीं आ रही है।