बफर स्टॉक के बावजूद नहीं थम रही दालों की महंगाई, Photo- ChatGpt
pulses Inflation: देश में आपूर्ति कम होने के कारण पिछले एक साल में अरहर, उड़द और चना की कीमतों में 19 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार,अरहर की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई है (लगभग 18%–20%), जबकि उड़द और चना भी महंगे हुए हैं।
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अरहर दाल में देखी गई है। पूरे भारत में इसकी औसत खुदरा कीमत 136.60 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो एक साल पहले के 114.95 रुपये से 19 प्रतिशत अधिक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उड़द दाल की कीमत 12 प्रतिशत बढ़कर 127 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि चना दाल की कीमत 11 प्रतिशत बढ़कर 95.45 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
मूंग दाल की कीमतों में 4.17 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 114.90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मसूर दाल की कीमत 0.48 प्रतिशत बढ़कर 89.35 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
नई फसल की आवक में देरी और आपूर्ति कम होने पर दलहनों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, आयात में कमी और चना-उड़द की आवक घटने का असर भी बाजार पर पड़ा है। सरकारी गोदामों में बफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद खुदरा दामों पर दबाव बना हुआ है, और आयात के जरिए सरकार आपूर्ति संतुलित करने के प्रयास कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दालों की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इस बार अरहर का उत्पादन कम होने की आशंका है। कारोबारियों का अनुमान है कि, कुछ प्रमुख उत्पादक इलाकों में सूखे जैसी स्थिति के कारण अरहर की फसल प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में आने वाली नई फसल की आवक कम होने के डर से कारोबारियों ने दालों का स्टॉक रोकने की प्रवृति पनप रही है। जिससे बाजार में दालों की उपलब्धता घटने और कीमतें बढ़ने का दबाव भी लगातार बढ़ता है। सरकार के पास करीब 38 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है, बावजूद इसके बाजार में दालों की कीमतों में कमी नहीं आ रही है।
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