मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, हमे नहीं पता कि DMK ने क्या कहा है, हमने स्टालिन से कहा कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) तमिल संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए एक खतरा है। परिसीमन के बाद एक बार जब BJP लोकसभा की 850 सीटों को फिर से तय कर देगी, तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तमिल संस्कृति व भाषा पर पूरी तरह से हमला शुरू हो जाएगा।

हमने भाई स्टालिन से, जो तमिलनाडु के कट्टर समर्थक हैं, आग्रह किया कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। उन्होनें कहा कि, RSS एक तमिल-विरोधी ताकत है, जो तमिल संस्कृति के विचार से नफरत करती है। इसीलिए हम सभी से अपील करते हैं कि BJP को अपने मकसद में कामयाब न होने दें।