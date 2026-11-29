संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार फ्लोर मैनेजमेंट, सहयोगी दलों के समन्वय और संवैधानिक संशोधन पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़ों को अंतिम रूप दे रही है। यह विधेयक 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में, 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा और मतदान के लिए लाया जाएगा।