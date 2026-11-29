पीएम आवास पर दिग्गजों की बड़ी बैठक, Photo- ANI
Delimitation Bill: सोमवार को लोकसभा में परिसीमन विधेयक पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल हैं।
संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार फ्लोर मैनेजमेंट, सहयोगी दलों के समन्वय और संवैधानिक संशोधन पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़ों को अंतिम रूप दे रही है। यह विधेयक 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में, 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा और मतदान के लिए लाया जाएगा।
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