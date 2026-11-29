गणितज्ञ नीना गुप्ता। (फाइल फोटो- ANI)
टाइम100 नेक्स्ट इंडिया 2026 सूची में नीना गुप्ता को शामिल करते हुए टाइम पत्रिका ने लिखा - नीना के लिए गणित का अर्थ है ऐसी समस्याएं सुलझाना जो दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ दिमागों को छका चुकी हैं। जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम 1949 में गणितज्ञ ऑस्कर जारिस्की ने रखी थी, जिसका एक प्रारूप नीना ने 2014 में हल किया। उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली और भारत का गौरव बढ़ा। मेधावी गणितज्ञ ने नीना गुप्ता पत्रिका से बातचीत की तो गणित के लिए उत्साह उनके शब्दों में भी झलका। पढि़ए इस रोचक बातचीत के मुख्य अंश :
मेरे लिए यह सहूलियत रही कि परिवार की ओर से जल्दी पैसा कमाने का दबाव नहीं था। विवाह के बाद ससुराल से भी पढ़ाई व शोध के लिए पूरा प्रोत्साहन और सहयोग मिला।
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी आइएसआइ में प्रोफेसर नीना कम्यूटेटिव अलजेब्रा और एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। नीना को इससे पहले इन्फोसिस प्राइज (2024), एमी नोएदर लेक्चर (2025) सम्मान मिले, वहीं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (2019), रामानुजन प्राइज (2021) और नारी शक्ति पुरस्कार से भी उन्हें सुशोभित किया गया।
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