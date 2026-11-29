टाइम100 नेक्स्ट इंडिया 2026 सूची में नीना गुप्ता को शामिल करते हुए टाइम पत्रिका ने लिखा - नीना के लिए गणित का अर्थ है ऐसी समस्याएं सुलझाना जो दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ दिमागों को छका चुकी हैं। जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम 1949 में गणितज्ञ ऑस्कर जारिस्की ने रखी थी, जिसका एक प्रारूप नीना ने 2014 में हल किया। उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली और भारत का गौरव बढ़ा। मेधावी गणितज्ञ ने नीना गुप्ता पत्रिका से बातचीत की तो गणित के लिए उत्साह उनके शब्दों में भी झलका। पढि़ए इस रोचक बातचीत के मुख्य अंश :