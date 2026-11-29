पुलिस के अनुसार मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के धरमपुर की रहने वाली थी। उसके पति की करीब आठ साल पहले दुबई में एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने तीन बच्चों के साथ सूरत में रहने लगी थी। वह हीरा कंपनी में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रही थी। इसी कंपनी में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अमेदा गांव निवासी 24 वर्षीय बबलू रामलाल राजभर से महिला की पिछले सात-आठ महीनों से जान-पहचान थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। महिला आरोपी के लिए खाना भी लेकर जाती थी। हालांकि पिछले करीब तीन महीनों से किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी और बातचीत बंद हो गई थी।