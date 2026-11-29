Lavari Comedy Show: वडोदरा की एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉमेडी शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 25 नवंबर को हुए 'लवारी' शो में कॉमेडियन भुवन बाम की कथित अश्लील हरकत और अभिनेत्री संजीदा शेख की हंसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। काजल हिंदुस्तानी समेत कई लोगों ने शो के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शो के दौरान एक महिला कॉमेडियन शादी को लेकर बात कर रही थी। इसी बीच भुवन बाम की एक टिप्पणी और मंच पर की गई कथित अश्लील हरकत का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। इस दौरान अभिनेत्री संजीदा शेख भी मंच पर मौजूद थीं और कथित हरकत के समय हंसती नजर आईं।