लवारी शो के दौरान भुवन बाम। फोटो- X- @kajal_jaihind
Lavari Comedy Show: वडोदरा की एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉमेडी शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 25 नवंबर को हुए 'लवारी' शो में कॉमेडियन भुवन बाम की कथित अश्लील हरकत और अभिनेत्री संजीदा शेख की हंसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। काजल हिंदुस्तानी समेत कई लोगों ने शो के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शो के दौरान एक महिला कॉमेडियन शादी को लेकर बात कर रही थी। इसी बीच भुवन बाम की एक टिप्पणी और मंच पर की गई कथित अश्लील हरकत का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। इस दौरान अभिनेत्री संजीदा शेख भी मंच पर मौजूद थीं और कथित हरकत के समय हंसती नजर आईं।
इस मामले में काजल हिंदुस्तानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 'लवारी' शो के आयोजकों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शो के नाम पर प्रसिद्धि पाने के लिए समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की शैली अपनाई जा रही है। उन्होंने गुजराती संस्कृति और संस्कारों का हवाला देते हुए शो को तत्काल बंद कराने की मांग की। काजल हिंदुस्तानी ने अपनी पोस्ट में गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात पुलिस को टैग किया। उन्होंने पूरी टीम के खिलाफ मामला दर्ज करने और जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अपनी पोस्ट में टैग किया।
इस मामले में कई यूजर्स ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गुजरात और गुजराती लोग अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्य भाषा के लिए जाने जाते हैं। वडोदरा को संस्कारी नगरी कहा जाता है, लेकिन यहां ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं के खिलाफ टिप्पणियां, अश्लील बातें और आपत्तिजनक हरकतें हो रही हैं। इससे सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार से 'लवारी' शो पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की।
2018 में भुवन बाम ने 'टीटू टॉक्स' नाम से सेलिब्रिटी इंटरव्यू सीरीज शुरू की। इसमें शाहरुख खान, करण जौहर, एसएस राजामौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसी हस्तियां शामिल हुईं। 2021 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत वेब सीरीज 'ढिंढोरा' रिलीज की। इसमें उन्होंने नौ अलग-अलग किरदार निभाए। इसके बाद 2023 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज 'ताजा खबर' से ओटीटी पर मुख्य अभिनेता के रूप में शुरुआत की। इसमें उनके वसंत गावड़े के किरदार को काफी पसंद किया गया। 2024 में इस सीरीज का दूसरा सीजन भी रिलीज हुआ।
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