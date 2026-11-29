परिसीमन बिल को लेकर AAP ने बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों और परिसीमन से दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

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