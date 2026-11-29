Mann Ki Baat: सरकार के 'संचार साथी' प्लेटफॉर्म ने अब तक 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी रोकने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 29 नवंबर को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 140वें एपिसोड में ये बातें साझा कीं। उन्होंने डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की AI में बढ़ती दिलचस्पी और युवाओं की नशे के खिलाफ पहल पर भी चर्चा की।