Mann Ki Baat : मोबाइल गुम होने से साइबर ठगी तक, PM मोदी ने गिनाए 'संचार साथी' के फायदे (फोटो सोर्स:ddindia.co.in
Mann Ki Baat: सरकार के 'संचार साथी' प्लेटफॉर्म ने अब तक 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी रोकने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 29 नवंबर को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 140वें एपिसोड में ये बातें साझा कीं। उन्होंने डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की AI में बढ़ती दिलचस्पी और युवाओं की नशे के खिलाफ पहल पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन खो जाने से कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, जरूरी दस्तावेज़, और तमाम अहम जानकारियां उसमें ही रहती हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि ‘संचार साथी’ पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ से ज्यादा विजिट हो चुके हैं, और इसका ऐप भी करीब तीन करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। देशभर के बैंक, पेमेंट ऐप, टेलीकॉम कंपनियां और पुलिस समेत 1,600 से ज्यादा संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इस सिस्टम से कई बार साइबर धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को वक्त रहते रोका जा सका है।
मोदी ने 'आईगॉट कर्मयोगी' (iGOT Karmayogi) प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल का भी जिक्र किया। यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 7,000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, 'कर्मयोगी' AI और नई तकनीकों को सीखने में खासा उत्साह दिखा रहे हैं। इन विषयों से जुड़े 200 से ज्यादा कोर्स मौजूद हैं।
'नशा मुक्त युवा अभियान' पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जोर-शोर से चल रहा है। उन्होंने ऐसे युवाओं के उदाहरण सामने रखे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के दम पर नशे की लत से छुटकारा पाया।
'मन की बात' की भूमिका बताते हुए मोदी ने कहा कि यह देश के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग की उपलब्धियां सामने लाने का मंच है। इसके जरिए सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा होती है और जन-जागरूकता भी बढ़ाई जाती है।
25 अक्टूबर को प्रसारित 139वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के 12 साल पूरे होने का जिक्र किया था। उन्होंने इसे अपने लिए तीर्थयात्रा जैसा बताया था, जिससे देशवासियों के प्रयासों को करीब से समझने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर मिलता है।
तब उन्होंने दीवाली और छठ से पहले साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की थी। साथ ही, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हेवल नदी को पुनर्जीवित करने के सामुदायिक प्रयासों को सराहा और प्रकृति व जल संसाधनों की रक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया था।
इस बीच, गूगल ट्रेंड्स के अनुसार भारत में 'मन की बात' की सर्च में पिछले चार घंटों और बीते दिन के इसी समय, दोनों की तुलना में 5,000 प्रतिशत से ज्यादा उछाल दर्ज हुआ।
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