Delimitation Bill 2026: परिसीमन बिल पर डीएमके और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के समर्थन के संकेत ने विपक्ष को सक्रिय कर दिया है। संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कई बड़े नेताओं के चेन्नई और मुंबई जाने की तैयारी है। मकसद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और एनसीपी (एसपी) नेतृत्व को बिल के खिलाफ वोट के लिए राजी करना है।