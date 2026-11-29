Gyanesh Kumar Delimitation Controversy: परिसीमन की तैयारी के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए जाने वाले परिसीमन विधेयकों के तहत गठित होने वाले परिसीमन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त सदस्य होगा। इसी प्रावधान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।