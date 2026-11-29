हालांकि यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार विलय के पक्ष में नहीं थे। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाली। बताया जाता है कि उन्होंने बीजेपी और महायुति के नेताओं को स्पष्ट कर दिया कि वह दोनों गुटों के विलय के खिलाफ हैं। हालांकि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के अलग पार्टी के रूप में एनडीए में आने पर उन्हें आपत्ति नहीं थी।