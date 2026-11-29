

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में मदद की। उन्होंने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो से लोगों को बाहर निकालने और घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल व्यक्ति को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी हालत को लेकर फिलहाल डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे में जान गंवाने वालों में पांच पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं। इस दुर्घटना के बाद मृतकों के गांव में शोक का माहौल है।