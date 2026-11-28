नई दिल्ली। महिला आरक्षण को लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए लोकसभा की कार्यसूची जारी कर दी गई है। संसदीय कार्यवाही की शुरुआत इसी साल 16 अप्रेल को पेश किए गए दो पुराने विधेयकों 'केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' को वापस लेने के साथ होगी। सरकार अब इनके स्थान पर संशोधित मसौदे वाले नए विधेयक ला रही है।