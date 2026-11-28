Parliament Special Session(File Photo: IANS/Sansad TV)
नई दिल्ली। महिला आरक्षण को लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए लोकसभा की कार्यसूची जारी कर दी गई है। संसदीय कार्यवाही की शुरुआत इसी साल 16 अप्रेल को पेश किए गए दो पुराने विधेयकों 'केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' को वापस लेने के साथ होगी। सरकार अब इनके स्थान पर संशोधित मसौदे वाले नए विधेयक ला रही है।
सरकार ने प्रस्तावित कार्यसूची में इन तीनों नए विधेयकों को सोमवार को ही विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि, कार्यसूची में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि तीनों विधेयक 30 नवंबर को ही पारित हो जाएंगे।
इसके अलावा, लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 66 के एक प्रावधान को निलंबित करने का प्रस्ताव भी सूचीबद्ध किया गया है, ताकि संविधान संशोधन विधेयक पर निर्भर रहने वाले संशोधित परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश विधेयकों पर एक साथ विचार कर उन्हें पारित किया जा सके।
तय कार्यक्रम के अनुसार, लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से प्रारंभ होगी। सरकारी कामकाज के अनुरूप दोनों सदनों का सत्र 3 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय