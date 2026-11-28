तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी का दीपथून पिछले कई वर्षों से धार्मिक और कानूनी विवाद का विषय बना हुआ था। हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं की मांग थी कि पारंपरिक रूप से कार्तिगै दीपम दीपथून पर ही जलाया जाए, जबकि हाल के वर्षों में दीप उची पिल्लैयार मंदिर के निकट दीप मंडपम में जलाया जाता रहा था। विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 20 नवंबर को अदालत ने एकबारगी व्यवस्था के तहत 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि उस दिन आदेश का पालन नहीं हुआ और दीप केवल पारंपरिक निचले स्थल पर जलाया गया। इसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवमानना नोटिस जारी किए तथा शनिवार को दीपथून पर दीप जलाने का स्पष्ट निर्देश दिया।