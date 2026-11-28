Lok Sabha Seating Arrangement News: संसद के विशेष सत्र से पहले लोकसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल का असर विपक्षी INDIA ब्लॉक के कई दलों पर पड़ा है। सबसे अहम बदलाव द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के सांसदों की सीटों को लेकर हुआ है। अब DMK सांसद कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के अन्य दलों के सांसदों से अलग बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय की ओर से किए गए इस बदलाव के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की सीट भी बदल दी गई है। अब वह DMK सांसद कनिमोझी और दयानिधि मारन के साथ बैठेंगी। वहीं, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत को भी नई सीट आवंटित की गई है। पहले वह सीट नंबर 433 पर बैठते थे, जबकि अब उन्हें सीट नंबर 500 दिया गया है।