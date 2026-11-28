महिला आरक्षण और विधेयक के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही इन दोनों विषयों के समर्थन में रही है। महिला आरक्षण देश की जरूरत है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले हर 15 साल में मतदाता क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी आबादी के आधार पर बदलाव होते रहे हैं। शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए वहां भी सीटों का पुनर्गठन जरूरी है। उन्होंने नागपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां पांच विधानसभा क्षेत्र थे, जो अब बढ़कर छह हो गए हैं।