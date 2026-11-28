AITC सांसद ने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने दबाव बनाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। विधायकों को अलग गुट बनाने और सांसदों को तोड़कर दूसरी पार्टी में विलय कराने की योजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (DTC) गुट ने 5 मई तक चुनाव आयोग को लाखों हलफनामे सौंपे थे। इनमें अरुप रॉय को पार्टी का चेयरमैन और कुछ अन्य नेताओं को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाने का समर्थन बताया गया था।