सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 400 अतिरिक्त CRPF जवानों को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' त्योहार के दौरान पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने की अनुमति दी थी।

हालांकि, दीपक केवल 'उची पिल्लयार' मंदिर के पास उसी पारंपरिक जगह पर जलाया गया, जहां यह पहले जलाया जाता था। इस वजह से अदालत की अवमानना ​​के तीन मामले सामने आए।