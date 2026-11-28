थिरुपरनकुंड्रम में प्रज्ज्वलित हुआ कार्तिगई दीपम, Photo- IANS
Karthigai Deepam: तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर शनिवार को पवित्र दीपक जलाया गया। इसके साथ ही, इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अनुष्ठान संपन्न हो सका है।
शनिवार शाम 5 बजे, 13 सदस्यीय समिति की देखरेख में यह दीपक जलाया गया। इस समिति में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. वैद्यनाथन और एस. पार्थिबन, मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मंदिर के पुजारी शामिल थे।
भक्तों ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच 'मुरुगनुकु अरोहारा' के नारे लगाकर इस अवसर का जश्न मनाया। शनिवार सुबह से ही भक्त मंदिर परिसर में जुटने लगे थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत पहाड़ी और आसपास के इलाकों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को तैनात किया गया था।
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 400 अतिरिक्त CRPF जवानों को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' त्योहार के दौरान पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने की अनुमति दी थी।
हालांकि, दीपक केवल 'उची पिल्लयार' मंदिर के पास उसी पारंपरिक जगह पर जलाया गया, जहां यह पहले जलाया जाता था। इस वजह से अदालत की अवमानना के तीन मामले सामने आए।
शुक्रवार को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने पिछले निर्देश का पालन न करने पर तमिलनाडु के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। जिसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कामकाज को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया और मंदिर का प्रशासन हाई कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सौंप दिया।
शनिवार के अनुष्ठान के दौरान, अदालत ने पहाड़ी की चोटी पर केवल अधिकृत लोगों को ही जाने की अनुमति दी। दीपाथून में पवित्र दीपक जलाना तिरुप्परनकुंद्रम को लेकर चल रहे लंबे कानूनी और धार्मिक विवाद में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। तिरुप्परनकुंद्रम को भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से पहला माना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय