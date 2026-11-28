मांग बढ़ने के साथ इन चीजों की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं भी सप्लाई को प्रभावित कर सकती हैं। अगर उत्पादन या बाजार तक सामान पहुंचने में परेशानी आती है, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं।