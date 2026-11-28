परिसीमन बिल में PoJK का भी प्रावधान, Photo- ChatGpt
Delimitation Second Bill: परिसीमन विधेयक के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कब्जा खत्म होने के बाद चुनाव आयोग सीटों का पुनर्निर्धारण करेगा।
लोकसभा में पेश किए जाने वाले एक विधेयक में, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के हिस्से में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान तब लागू होगा जब वहां से पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो जाएगा।
परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 की धारा 3(4) में कहा गया है कि जब वह क्षेत्र 'पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा', तब चुनाव आयोग वहां जम्मू-कश्मीर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 'परिसीमन आयोग' के रूप में काम करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 की धारा 3(4) के तहत यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब संबंधित क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा। विधेयक में 'पाकिस्तान के कब्जे वाले' वाक्यांश का प्रयोग किया गया है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के लिए पहले से 24 सीटें निर्धारित हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत रिक्त रखा गया है। वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या 90 है, और प्रस्तावित ढांचे के तहत कुल विधानसभा संख्या को संशोधित कर कम से कम 114 सीटों तक किया जा सकता है। नए परिसीमन के बाद मनोनीत महिला विधायकों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 करने का प्रावधान भी शामिल है।
हालांकि विधेयक में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लंबे समय से आरक्षित 24 विधानसभा सीटों का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि, पाकिस्तानइ के कब्जे वाले क्षेत्र में परिसीमन होने पर इन सीटों की व्यवस्था क्या होगी। इसके अलावा, विधेयक में विधानसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की बात भी है, लेकिन यह बढ़ोतरी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में लागू होगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। विधेयक में इस क्षेत्र के लिए केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की बात कही गई है। इसमें लोकसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की बात नहीं कही गई है। इसलिए इस प्रावधान को फिलहाल विधानसभा सीटों तक ही सीमित रखा गया है।
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