हालांकि विधेयक में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लंबे समय से आरक्षित 24 विधानसभा सीटों का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि, पाकिस्तानइ के कब्जे वाले क्षेत्र में परिसीमन होने पर इन सीटों की व्यवस्था क्या होगी। इसके अलावा, विधेयक में विधानसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की बात भी है, लेकिन यह बढ़ोतरी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में लागू होगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। विधेयक में इस क्षेत्र के लिए केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की बात कही गई है। इसमें लोकसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की बात नहीं कही गई है। इसलिए इस प्रावधान को फिलहाल विधानसभा सीटों तक ही सीमित रखा गया है।