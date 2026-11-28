पुलिस का मानना है कि इसी शिकायत से बचने के लिए राहुल ने खुद को लापता दिखाने की योजना बनाई। 7 अक्टूबर 2026 को खोपोली पुलिस को हाईवे किनारे एक बाइक लावारिस हालत में मिली। पास में खाली बैग, चप्पल और आईफोन भी रखा था। जांच में पता चला कि फोन असली नहीं, बल्कि नकली था। सड़क से करीब 10 फीट नीचे खाई में हेलमेट भी मिला। सामान की स्थिति देखकर लोगों को युवक के साथ हादसा होने या उसके आत्महत्या करने की आशंका हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मुंबई-पुणे हाईवे के घाट क्षेत्र में लगातार चार दिन तक तलाशी अभियान चलाया।