परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को NCP-SP का समर्थन मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि, पिछली बार उन्होंने इसी विधेयक का विरोध किया था। इस बार क्या हुआ, यह तो उनकी पार्टी ही बता सकती है, हमें नहीं पता। उन्हें अचानक ऐसा क्या बड़ा बदलाव महसूस हुआ? हमें सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखना चाहिए। आंकड़े ऊपर से आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ में एक ऐसी भ्रामक नीति है जो देश को बांटने और तोड़ने वाले विचारों से प्रेरित है।