प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिले हैं, जिनमें आरोपी देर रात अपने घर की ओर जा रही दो युवतियों के पास अचानक पहुंचता और कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। पुलिस इन फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी बेंगलुरु के अन्य इलाकों में महिलाओं के साथ ऐसी ही घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं। पुलिस मामले से जुड़े अन्य सबूत और शिकायतें जुटा रही है।