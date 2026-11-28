सांकेतिक तस्वीर IANS
बेंगलुरु। बेंगलुरु में महिलाओं के पेइंग गेस्ट (PG) में घुसकर गलत हरकत करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। आरोपी की पहचान बेट्टा नरेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। इसके बाद चिकलजाला थाने के इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी ने शुक्रवार को येलहंका और चिकलजाला इलाके में स्थित महिलाओं के PG आवासों में घुसकर वहां रहने वाली युवतियों के सामने अश्लील हरकत किया था। एक घटना में उसने एक युवती के सामने गलत हरकत करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी छीन कर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद चिकलजाला पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने शिकायत के बाद मिले सुरागों के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया।
पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु नॉर्थ तालुक के तुराहुनासे टेरा फॉर्म इलाके में आरोपी को पकड़ने के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान नरेश ने पुलिसकर्मियों का विरोध करते हुए उन पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन ने गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी कार्रवाई देवन्हल्ली के ACP श्रीहर्ष की निगरानी में की गई।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिले हैं, जिनमें आरोपी देर रात अपने घर की ओर जा रही दो युवतियों के पास अचानक पहुंचता और कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। पुलिस इन फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी बेंगलुरु के अन्य इलाकों में महिलाओं के साथ ऐसी ही घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं। पुलिस मामले से जुड़े अन्य सबूत और शिकायतें जुटा रही है।
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