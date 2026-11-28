Delimitation Bill 2026 :'नारी शक्ति से किया वादा पूरा करेंगे': परिसीमन विधेयक पर PM मोदी का संदेश (फोटो सोर्स:@narendramodi)
Delimitation Bill 2026: परिसीमन विधेयक को लेकर तेज राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर सरकार का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा, "हमने अपनी नारी शक्ति से वादा किया था और हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार करने के लिए संशोधित विधेयक संसद में लाने जा रही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 27 नवंबर को महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 भी लाया जा रहा है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा।
प्रस्ताव में हर राज्य की सीटें समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है। BJP के मुताबिक, लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। पार्टी ने कैबिनेट की मंजूरी को 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का रास्ता खोलने वाला अहम कदम बताया है।
संसद ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का कानून पारित किया था। इसका अमल जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। परिसीमन के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय होती हैं।
अब सरकार संशोधन के जरिए आरक्षण को 2029 के चुनाव तक लागू करने की व्यवस्था करना चाहती है।
मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर लिखे लेख में भी महिलाओं को आश्वस्त किया था कि उन्हें न्याय दिलाने से सरकार को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने इस साल पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े कानून के पारित न होने के लिए विपक्ष की आलोचना की थी।
अप्रैल में पिछला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था। उसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे।
इस बार शनिवार को DMK ने संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना रहा है कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। NCP(SP) की ओर से भी समर्थन की घोषणा की गई है।
वहीं, विपक्ष महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताता रहा है। नए विधेयक पर संसद में सरकार को एक बार फिर विशेष बहुमत जुटाना होगा।
NDA के नेताओं ने भी संशोधित विधेयक का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय से 2029 के चुनाव से पहले कानून लागू करने का रास्ता सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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