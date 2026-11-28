NDA के नेताओं ने भी संशोधित विधेयक का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय से 2029 के चुनाव से पहले कानून लागू करने का रास्ता सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।