Delimitation Bill 2026: देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग को देने का प्रस्ताव है। इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज के हाथ में होगी। संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश होने वाले विधेयक में आयोग की संरचना तय की गई है।