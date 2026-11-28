Delimitation Commission :आपकी लोकसभा सीट की सीमा कौन तय करेगा? जानें आयोग का ढांचा (फोटो सोर्स: ANI)
Delimitation Bill 2026: देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग को देने का प्रस्ताव है। इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज के हाथ में होगी। संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश होने वाले विधेयक में आयोग की संरचना तय की गई है।
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी ओर से नामित कोई चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य होगा। तीसरे सदस्य के रूप में संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त को शामिल किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत राज्यपाल करते हैं।
मेघालय और नगालैंड के लिए अलग व्यवस्था है। इन दोनों राज्यों में राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति इस काम के लिए राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाला आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र की सीमा नए सिरे से तय करेगा। आयोग के फैसले बहुमत से होंगे।
|विषय
|प्रावधान
|अध्यक्ष
|केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज
|दूसरे सदस्य
|मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त
|तीसरे सदस्य
|जिस राज्य में आयोग काम कर रहा हो, वहां के चुनाव आयुक्त
|कार्यकाल
|केंद्र अधिसूचना से तय करेगा; आयोग के अनुरोध पर जरूरत के मुताबिक बढ़ा सकेगा
|विषय
|प्रावधान
|सांसद
|लोकसभा स्पीकर हर राज्य से पांच सांसद नामित करेंगे
|विधायक
|विधानसभा स्पीकर पांच विधायक नामित करेंगे
|नामांकन का आधार
|सदन में दलों की संख्या का ध्यान रखा जाएगा
|समयसीमा
|विधानसभा स्पीकर के लिए एक महीना, लोकसभा स्पीकर के लिए दो महीने
|अधिकार
|वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनकी असहमति प्रकाशित की जा सकेगी
|विशेषज्ञ मदद
|भारत के जनगणना आयुक्त, भारत के महासर्वेक्षक और मानचित्रण विशेषज्ञ बुलाए जा सकेंगे
|विषय
|प्रावधान
|सीटों में बढ़ोतरी
|हर राज्य की लोकसभा सीटें और हर विधानसभा की सीटें 50% बढ़ेंगी
|आयोग का काम
|हर राज्य के सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना
|विधानसभा क्षेत्र
|हर क्षेत्र पूरी तरह एक ही लोकसभा क्षेत्र के भीतर होगा
|एक सीट वाले क्षेत्र
|एक लोकसभा सीट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक ही निर्वाचन क्षेत्र होगा
|आरक्षित सीटें
|आयोग हर राज्य में SC-ST के लिए सीटों की संख्या और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय करेगा
|महिला सीटों का रोटेशन
|आयोग के फैसले के अनुसार क्षेत्रों के बीच बदलाव होगा
|SC-ST महिला सीटें
|इनका रोटेशन संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के भीतर ही होगा
|आधार
|नियम
|भौगोलिक संरचना
|क्षेत्र सुगठित होंगे; जहां तक संभव हो, भौतिक विशेषताओं, मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं और संचार संपर्क का ध्यान रखा जाएगा
|SC आरक्षित सीटें
|पूरे राज्य में फैली होंगी और वहां होंगी जहां SC आबादी का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक हो
|ST आरक्षित सीटें
|वहां होंगी जहां ST आबादी का हिस्सा सबसे अधिक हो
|जनगणना
|कानून लागू होने के समय प्रकाशित नवीनतम जनगणना के आधार पर सीमांकन होगा
|विषय
|प्रावधान
|सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां
|गवाहों को बुलाने और दस्तावेज व सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगने का अधिकार
|जन सुनवाई
|अंतिम आदेश से पहले मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित करना और हर राज्य में सार्वजनिक सुनवाई करना अनिवार्य
|अंतिम आदेश
|कानून का दर्जा होगा; किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी
|त्रुटि सुधार
|चुनाव आयोग बाद में आदेश की गलतियां सुधार सकेगा, लेकिन कोई सीमा नहीं बदल सकेगा
विधेयक में हर राज्य के लिए पांच लोकसभा सांसदों और पांच विधायकों को सहयोगी सदस्य बनाने का भी प्रावधान है। इन्हें मतदान या आयोग के फैसलों पर हस्ताक्षर का अधिकार नहीं होगा।
संसद से विधेयक पारित होने के तुरंत बाद आयोग का गठन किया जाना है। उसका कार्यकाल केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी। आयोग के अनुरोध पर जरूरत के मुताबिक समय बढ़ाया जा सकेगा।
आयोग पहले अपने प्रस्ताव प्रकाशित करेगा और उन पर आपत्तियां व सुझाव मांगेगा। सार्वजनिक सुनवाई के बाद अंतिम आदेश जारी होंगे। राजपत्र में प्रकाशित इन आदेशों को कानून का दर्जा मिलेगा और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका यदि कब्जे से मुक्त होता है, तो वहां विधानसभा क्षेत्र तय करने के लिए चुनाव आयोग ही परिसीमन आयोग का काम करेगा।
अधिकारी ने बताया कि आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। उनके अनुसार, राज्य भी संविधान संशोधन विधेयक को साथ-साथ मंजूरी देंगे। अधिकारी का दावा है कि 50 प्रतिशत राज्यों का अनुमोदन एक परंपरा है, अनिवार्य शर्त नहीं।
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