INDIA bloc Meeting : मल्लिकार्जुन खरगे के घर जुटेगा विपक्ष, परिसीमन बिल पर बनेगी रणनीति (फोटो सोर्स: ANI)
INDIA bloc Meeting: संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्ष आज परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर साझा रणनीति बनाने बैठेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। बैठक से पहले NCP(SP) और DMK की ओर से विधेयक के समर्थन के संकेत मिले हैं।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक शनिवार, 28 नवंबर को सुबह करीब 11:30 बजे होगी। इसमें सरकार की ओर से विधेयक को दोबारा लाए जाने की संभावना को देखते हुए आगे की रणनीति तय की जानी है।
बैठक में INDIA गठबंधन के दलों के संसदीय नेता शामिल होंगे। गठबंधन से बाहर के विपक्षी दलों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इनमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजू जनता दल (BJD) शामिल हैं।
NCP(SP) नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद परिसीमन का समर्थन करने के फैसले की जानकारी दी।
वहीं, DMK के बारे में रिपोर्ट है कि उसका समर्थन इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्ताव में तमिलनाडु के हित सुरक्षित रहते हैं या नहीं।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर BJP के नेतृत्व वाली सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती तो बेहतर होता।
तेजस्वी के अनुसार, सरकार को सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने और मौजूदा सीट हिस्सेदारी को 2051 तक स्थिर रखने का प्रावधान है। इसे महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ा गया है।
इससे पहले अप्रैल में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। उसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, जबकि जरूरी विशेष बहुमत का आंकड़ा 352 था।
सरकार ने चार दिन की विशेष बैठक बुलाई है। लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा 2 और 3 दिसंबर को बैठेगी। सरकारी कामकाज की जरूरत के अधीन संसद की बैठकें 3 दिसंबर को समाप्त होंगी।
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