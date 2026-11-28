INDIA bloc Meeting: संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्ष आज परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर साझा रणनीति बनाने बैठेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। बैठक से पहले NCP(SP) और DMK की ओर से विधेयक के समर्थन के संकेत मिले हैं।