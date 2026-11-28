DMK Delimitation Bill: परिसीमन बिल का कड़ा विरोध कर चुकी डीएमके अब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव को समर्थन देने की तैयारी में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच एक साल से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुकी थी।