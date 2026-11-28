DMK delimitation bill : बिल की प्रति जलाने से समर्थन की तैयारी तक, परिसीमन पर कहां पहुंची डीएमके? (फोटो सोर्स: ANI)
DMK Delimitation Bill: परिसीमन बिल का कड़ा विरोध कर चुकी डीएमके अब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव को समर्थन देने की तैयारी में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच एक साल से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुकी थी।
पार्टी ने इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए शनिवार को अपने 22 लोकसभा और आठ राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है।
सूत्रों के अनुसार, डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी राजति करुणानिधि बीजेपी के साथ मुख्य वार्ताकार रहीं। अप्रैल में पहली बार बिल पेश होने से पहले भी बीजेपी डीएमके के संपर्क में थी।
डीएमके पूरी बातचीत में दो मांगों पर कायम रही। पहली, तमिलनाडु की सीटों में आनुपातिक बढ़ोतरी हो। दूसरी, 1971 की जनगणना को अगले 25 वर्षों तक आधार बनाए रखा जाए।
एक वरिष्ठ डीएमके नेता ने कहा कि बीजेपी के संपर्क करने पर नेतृत्व ने ये दोनों शर्तें रखी थीं। उनके मुताबिक, पहले बिल डीएमके की वजह से गिरा था और मौजूदा व्यवस्था भी पार्टी के कारण बनी है। उन्होंने नए बिल को डीएमके और तमिलनाडु, दोनों के लिए फायदेमंद बताया।
सूत्रों के अनुसार, बीजेपी का तर्क था कि बिल गिरने पर नई जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी और संबंधित संवैधानिक प्रावधान अगले साल लागू हो जाएंगे।
डीएमके को डर था कि परिसीमन से तमिलनाडु की 10 लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। पार्टी का कहना था कि 2027 की जनगणना के आधार पर सीटें बांटने से आबादी पर सफल नियंत्रण करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है।
उसने लोकसभा में राज्य की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी कम होने की चेतावनी दी थी और 1971 की जनगणना पर आधारित रोक 25 साल बढ़ाने की मांग की थी।
पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने अप्रैल में बिल के मसौदे को “काला कानून” बताते हुए उसकी प्रति जलाई थी। इससे पहले मार्च 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की थी। बैठक में निष्पक्ष परिसीमन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था।
अगस्त में डीएमके ने विधानसभा में टीवीके सरकार के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया था, जिसमें केंद्र से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बरकरार रखने का आग्रह किया गया था।
स्टालिन ने X पर साफ किया कि डीएमके तमिलनाडु के हितों और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “डीएमके इन दो मांगों पर मजबूती से कायम है और आगे भी रहेगी।”
डीएमके का तर्क है कि पहले किए गए विरोध ने सरकार को सुरक्षा प्रावधान देने पर मजबूर किया और इससे पार्टी को राजनीतिक लाभ हासिल करने का मौका मिला। हालांकि, टीवीके के हाथों सहयोगी गंवाने और इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद पार्टी कांग्रेस व अन्य पूर्व सहयोगियों की आलोचना के घेरे में आ सकती है।
एक अन्य डीएमके नेता ने कहा कि कांग्रेस की चिंता के कारण पार्टी तमिलनाडु के हितों के खिलाफ नहीं जा सकती। उनके अनुसार, बीजेपी दोनों मांगें शामिल करने को तैयार है, इसलिए डीएमके के पास खोने को कुछ नहीं है।
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