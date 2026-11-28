Sharad Pawar NCP-SP Delimitation Bill Support: संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार द्वारा परिसीमन बिल को लोक सभा में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बिल का सदन में केंद्र सरकार को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) का समर्थन मिल सकता है, जो कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस बिल के समर्थन में NCP (SP) केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। सियासी गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार की पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकती है।