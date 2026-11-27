Modi Government Special Parliament Session: मोदी सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने के साथ ही एक बार फिर से परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के लिए इस बार भी सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की चुनौती होगी। अप्रैल 2026 में सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो पाए थे।